كوربين: حزب العمال البريطاني سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الأحد، إنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن إذا فاز في الانتخابات هذا الشهر.

قال كوربين في كلمة يستعرض فيها أهداف السياسة الخارجية للحزب "حزب العمال سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن وسيعمل على إنهاء الحرب هناك.

ولم يدعمها بقوة كما فعلت حكومة حزب المحافظين"، بحسب مانقلت "رويترز".

وقال في الكلمة التي ألقاها في مدينة يورك في شمال إنجلترا "(سياسة) حزب العمال الدولية تتضمن تأسيس صندوق لمنع نشوب الصراعات واستثمار 400 مليون جنيه إسترليني (513 مليون دولار) إضافية لتعزيز قدراتنا الدبلوماسية وزيادة الرقابة على تصدير السلاح لضمان ألا نشارك في تأجيج الصراعات، كما هو الحال في اليمن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية".

أشار تحليل جديد صادر عن الحملة البريطانية ضد تجارة الأسلحة "سي إيه إيه تي" إلى أن المملكة المتحدة وافقت على منح المملكة العربية السعودية أسلحة بقيمة 648 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى مارس/آذار 2019.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن الحملة أن رئيسة الوزراء البريطانية وقعت على تصدير ما قيمته 650 مليون جنيه إسترليني في الفترة التي أعقبت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.