في سماء سوريا...طيارو سلاح الجو الروسي يوسعون منطقة الدوريات الجوية (فيديو)

يقوم أطقم المروحيات بالتحليق بالمروحيات في السماء عدة مرات كل يوم، ويتبدلون باستمرار.

دعمت مروحيات القوات الجوية الفضائية الروسية الشرطة العسكرية من الجو خلال دوريات في الجزء الشمالي من محافظة حلب.

كما رافقت مروحيتان من طراز "كي-8" و"مي35" قافلة من موظفي مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة إلى نقاط إيصال المساعدات الإنسانية، وفقا لقناة "زفيزدا".

وكانت مي-8 في المنتصف وعلى جوانبها مروحيتين من طراز مي-35 متعددة الأغراض. وقد اتسعت منطقة الدوريات الجوية عدة مرات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

الدوريات والاستطلاع الجوي ونقل البضائع ليست سوى جزء من عمل الطيارين. يقومون بالتحليق بالمروحيات في السماء عدة مرات يوميًا وتتغير أطقم العمل عدة مرات خلال عدة ساعات.