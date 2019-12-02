الولايات المتحدة تقيم الدبابات السوفيتية للحرب النووية

أعرب صحفيون أمريكيون عن تقديرهم للدبابات السوفيتية الفريدة للحرب النووية التي تسمى أوبيكت 279. تحتوي الدبابة الثقيلة غير العادية التي يبلغ وزنها 60 طنا على ميزات لا تمتلكها أي مركبة قتالية أخرى في العالم.

أولاً، شكل الدبابة على شكل صحن. والغرض منه هو حمايتها من الانفجارات القوية، بما في ذلك التفجيرات النووية. ثانياً، تحتوي أوبيكت 279 على منصة مجنزرة ضخمة لزيادة إمكانية السير في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. قوة المحرك 1000 حصان.

وفقًا لصحفيي مجلة "ناشيونال إنترست"، كان سمك درع الدبابة 269 ملم، وكان سلاحها يتكون من مدفعية عيار 130 ملم ومدفع رشاش 14.5 ملم.

كما أشار الصحفيون أيضًا إلى أنه نظرًا لتطور صناعة الدبابات، فقدت الدبابات الثقيلة مثل Object 279 أهميتها بسرعة، وأفسحت المجال أمام "أخواتها" الأسرع والأكثر قدرة على المناورة، لذلك لم يتم وضع "الصحن" الفريد في الإنتاج الضخم.