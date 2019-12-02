روسيا تطور روبوتا قتاليا على أساس منظومة الدفاع الجوي "بانتسير"

قررت وزارة الدفاع تطوير روبوت للدفاع الجوي على أساس النظام المدفعي الصاروخي "بانتسير"، حسبما أعلنت مصادر في الإدارة العسكرية لصحيفة "إزفيستيا".

ستكون الآلة قادرة تلقائيًا، دون مشاركة المشغلين العسكريين، على إيجاد الأهداف وتحديدها وتدميرها، وهذا يسمح لأن لا يتعرض الأفراد للخطر.

سيكون طاقم المنظومة الجديدة فقط سائق العربة. التكنولوجيا ستتحكم بباقي الأمور. لذلك سيتم ربط "عقلها" بأنظمة التحكم التلقائي بالقوات باستخدام "الإنترنت العسكري" (مقطع نقل البيانات، مغلق).

وبالتالي، فإن الروبوت "بانتسير" سيكون قادرًا على تحليل المعلومات الواردة، وإنشاء صورة واحدة للمعركة، ثم تحديد الأهداف الجوية الأكثر خطورة وقيمة، واختيار نوع السلاح (صاروخ أو مدفعية) وضربه.

في هذه الحالة، ستتمكن منصة الإطلاق من العمل في المناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة للغاية أو التلوث الكيميائي.

الخبراء على يقين من أن مثل هذا الروبوت سيزيد بشكل كبير من القدرات القتالية للدفاع الجوي الروسي.