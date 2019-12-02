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12:24 02 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    عربة أوران 9 الروبوتية القتالية

    التجربة السورية...ظهور صورة جديدة للروبوت المدفعي الصاروخي الروسي "أوران-9"

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    رصد عسكري
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    تم اختبار النظام الروبوتي الروسي المتعدد المهام" أوران-9"، مثل العديد من أحدث الأسلحة الروسية، في سوريا.

    ظهرت الصورة الأولى لهذه المركبة القتالية الصغيرة التي تشبه الدبابات، ويفترض أنها، في هذه "النقطة الساخنة" على الإنترنت. على الأقل التمويه المميز والمناطق المحيطة تؤكد هذه النظرية، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

    وسمح الاختبار في الشرق الأوسط تحديد ومن ثم إصلاح العيوب التي كانت موجودة. نتيجة لذلك، دخلت "أوران-9" في بداية العام الجاري خدمة الوحدات الخاصة في الجيش الروسي.

    في المنتدى الفني العسكري الدولي Army-2019 الذي عقد بالقرب من موسكو، تم عرض هذا الروبوت إلى جانب دبابة تي-14 وبي إم بي تي-15، التي تم إنشاؤها على منصة "أرماتا"، ومركبة المشاة القتالية "كورغانيتس-25"، وحاملة الجنود المدرعة "بوميرانغ"، وكذلك أحدث النماذج الأخرى للتكنولوجيا المحلية، كما تم الإبلاغ عن الشراء الوشيك لهذه المنظومة.

    يسمح استخدام "أوران-9" بتقليل خسائر الأفراد أو القضاء عليها تماما أثناء العمليات القتالية. على سبيل المثال، أثناء عمليات الاستطلاع أو وحدات مكافحة الإرهاب في ظروف المدينة. أقصى مسافة، يمكن أن تبتعد فيها عن نقطة التحكم 3000 متر.

    المركبة غير المأهولة مسلحة بمدفعية أوتوماتيكية 2أ72 عيار صغير 7.62 ومدفع رشاش بي كي تي إم.

    يوجد على متنها صواريخ موجهة مضادة للدبابات "أتاكا"، تدمر أهدافا على مسافة 5000 متر. وكذلك قاذفات لهب "شميل-إم".

    تتيح أنظمة التصوير التلفزيوني والحراري إجراء العمليات القتالية بفعالية ليلاً ونهارًا.

    السرعة تصل إلى 35 كم / ساعة. احتياطي السير - 200 كم. الوزن القتالي - 12000 كغم.

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    الكلمات الدلالية:
    سلاح روسيا, سلاح أوران 9, سوريا
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