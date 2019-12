"البطة القبيحة" تتحول إلى "بجعة بيضاء"..."تو-160" القديمة بريش جديد

كل الإلكترونيات "الحشوة"- هي الأحدث. وتتحدث وكالة "سبوتنيك" عن تو-160إم وخصائصها في هذه المقالة.

ستخضع الطائرة المحسّنة لاختبار شامل في محطة اختبار الطيران في محطة قازان للطيران "غوربونوف". ويخطط لتسليمها للقوات الجوية الفضائية الروسية، في نهاية عام 2021. وقد حلقت الطائرة الجديدة في الجو - في 25 كانون الثاني/يناير 2018، جرت أول رحلة في مطار كاز بحضور رئيس روسيا.

وقال فلاديمير بوتين: "هذه خطوة جادة في تطوير مجال التكنولوجيا العالية وتقوية القدرات الدفاعية للبلاد. لأنها أحد عناصر ثالوثنا النووي في الجو. هذا شيء مهم للغاية".

ورثت الطائرة من سابقتها الشهيرة، محركات إن كي-32 ثنائية المحور ذات المراوح التوربينية، والتي تعمل في الخدمة منذ عام 1983، على الرغم من أنها من المحتمل أن تزيد من موارده. لا تزال هذه المحركات مطلوبة - بفضلها، تحتفظ تو-160 بمكانة أسرع قاذفة قنابل في العالم من تلك الموجودة في الخدمة.

إنها قادرة على الوصول إلى سرعة 2200 كيلومتر في الساعة، وهو رقم قياسي للطائرات من هذه الفئة. في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، سمح ذلك لطاقم الطائرة تو- 160 بالهروب من ملاحقة مقاتلتين أمريكيتين من طراز F-35 من الجيل الخامس، فوق بحر اليابان. شغل الطيارون السرعة القصوى.

لم يتم الإعلان عن أسلحة الطائرة الجديدة. ولكن أعلن رئيس الأركان العامة فاليري غيــراسيموف في عـام 2017، في نوفمبر/تشرين الثاني، أنه يتم تحديث طائرات بعيدة المدى للقوات الجوية الروسية لتستخدم الصواريخ المجنحة "خي-101".

أهم ميزة لهذا الصاروخ عدم وضوحه لأنظمة الكشف، التي تحققت بفضل التصميم الديناميكي واستخدام مواد امتصاص الرادار. وتم تصنيع الصاروخ في نسختين: خي-101 ويحتوي على ذخيرة برأس حربي تقليدي بقوة حوالي 400 كيلوغرام من مادة تي إن تي، وخي-102 المزود برأس حربي نووي بقوة من 250 كيلوطنا إلى 1 ميغا طن.

ومن المرجح أن تكون صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت من بين أسلحتها. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن "البجعات البيضاء" من استخدام الصواريخ البعيدة المدى المضادة للسفن إذا لزم الأمر. وبفضل نظام الحوسبة الخاص على أساس سي في بي-24 "غيفيست" الموجود على قاذفات سو24 وتو-22، ستصبح القنابل غير الموجهة هذه الطائرة قنابلا عالية الدقة تقريبًا.

وقال فيكتور موراكوفسكي، رئيس تحرير مجلة "آرسنال أوتيتشوستفا"، لوكالة "سبوتنيك": المعدات الراديو إلكترونية المسؤولة عن الملاحة، نظام تحديد الهدف واستخدام الأسلحة ووسائل الحماية هي مجموعة جديدة".

إطلاق صاروخ "كينجال"