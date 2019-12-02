كيف تغلبت أوكرانيا على روسيا في سوق الأسلحة العالمي؟

قال نائب المدير العام لمؤسسة "أكرو أوبورون بروم" ، النائب السابق في مجلس البرلمان الأوكراني، يوري سفيتوف، إن أوكرانيا تغلبت على روسيا في سوق الأسلحة العالمي.

فوفقا له، على الرغم من أنه لم يتم تمويل "أوكرو أبورون بروم" منذ حوالي 30 عاما، تمكنت الشركة من التنافس مع شركات الأسلحة الروسية.

وسألت وكالة "سبوتنيك" العالم السياسي، يوري سفيتوف، بماذا تتغلب أوكرانيا على روسيا في سوق الأسلحة.

فرد سفيتوف: "أوكرانيا تلعن الاتحاد السوفيتي، بينما تعيش على إرث هذا الاتحاد: بنى الاتحاد السوفيتي خط أنابيب الغاز ومصانع الأسلحة. الآن هم يخدمون المعدات السوفيتية. وترسل أوكرانيا الأسلحة لتلك الدول التي حظرت الأمم المتحدة توريد الأسلحة لها، حيث يوجد نزاعات. على سبيل المثال، إلى الشرق الأوسط، وبالنتيجة، تصل الأسلحة إلى أيدي المتطرفين. ولكن عصر الأسلحة السوفيتية ينتهي والعيش فقط على خدمته أمر صعب للغاية. روسيا ترسل أسلحة جديدة، أما أوكرانيا لا تفعل ذلك".

وأضاف السياسي: "أعتقد أنه ليس كل المتخصصين غادروا أوكرانيا، بقي بعضهم هناك. ومع وجود سياسة معقولة، والتعاون مع روسيا، لا يزال بإمكانهم إنشاء شيء جديد ".