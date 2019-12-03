الجيش السوري يصد هجوم طائرات "درون".. فيديو

وأفادت معلومات وردت من مطار حماة بأن الجيش السوري استخدم منظومة "بانتسير" الدفاعية الروسية الصنع لإطلاق النار على طائرات "درون" المعادية.

وتم تصوير صد الهجوم بكاميرا تصوير فيديو. وقال "المصدر نيوز" الذي نشر مقطع الفيديو الذي تم تصويره إن الفيديو يُظهر منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي تقوم باعتراض طائرات الجهاديين المسيرة، وتوقفها قبل أن تتمكن من إلحاق أضرار بالمطار.

وكان مراسل وكالة "سبوتنيك" قد نقل عن مصدر في مطار حماة أن وسائط الدفاع الأرضية استهدفت طائرة مسيرة أثناء محاولتها الاقتراب من محيط المطار، ما أدى لانفجارها دون حدوث أي أضرار.