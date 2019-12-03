"قسد" تعلن عن عودة قوات أمريكية إلى شمال شرق سوريا

أعلنت ذلك "قوات سوريا الديمقراطية". فقد قال كينو جبرائيل الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن قوات سوريا الديمقراطية أتمت إعادة الانتشار في منطقة الجزيرة السورية (مدن حسكة وقامشلي وديريك) ودير الزور بصورة مشتركة مع التحالف الدولي، وتواصل العمل المشترك في كشف خلايا "داعش" النائمة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني عن استئناف التعاون مع قوات التحالف الدولي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول نية سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، ثم قرر إبقاءها لحماية حقول نفطية.

وسوف تحمي قوات سوريا الديمقراطية والتحالف المدنيين من هجمات الإرهابيين وتخفر حقول النفط والغاز في مناطق محددة وفقا لما أعلنه الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية.