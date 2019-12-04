مناورات الجيش المغربي... معركة الدبابات

نفذ الجيش المغربي مؤخرا مشروعه التدريبي الذي استخدمت فيه أنواع متعددة من المعدات العسكرية.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أنه ظهرت في ميدان القتال خلال مناورات الجيش المغربي دبابات "تي-72بي" الروسية الصنع ودبابات "إم في تي-2000 الصينية الصنع.

وشاركت فيها أيضا مدرعات فرنسية وآليات أمريكية.

#ORIENTALEX 19: large Exercise for the Oriental Operational Sector of #FAR , This exercise, which is part of a cycle of exercises organized by the #FAR EMG to keep a very high level of combat availability of troops, has seen the participation of several units including: pic.twitter.com/LMgIPMLBwr — Anass sh (@AnassMedia8) December 1, 2019

​ولفتت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة المغربية تتميز بتنوع أسلحتها ومعداتها ومنها معدات من صنع روسي وأمريكي وفرنسي.

وقد حصل الجيش المغربي على نسخ مختلفة من دبابة М60 الأمريكية. ومن المقرر أن يستورد المغرب أكثر من 200 دبابة M1A1SA Abrams.

وتوجد أسلحة صينية الصنع أيضا بحوزة الجيش المغربي. وتم الإعلان عن خطة استيراد 150 دبابة صينية من طراز "إم في تي -2000". وتقوم الصين بتصدير هذه الدبابات باسم VT1A.

The Moroccan M1A1 Special Armor...

Soon the version M1A2M Special Amor will join as one of the best tanks in the world .#FAR #RMAF #Royal_moroccan_forces#M1A1 #M1A2M #Abrams pic.twitter.com/WXuALVgcxm — Anass sh (@AnassMedia8) November 16, 2019

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