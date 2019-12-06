الجيش الروسي يحصل على 27 منظومة "بانتسير" في عام 2019

أعلن نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق أندريه يودين، أنه سيتم تسليم 27 منظومة صاروخية للدفاع الجوي "بانتيسر-إس" إلى القوات المسلحة الروسية في عام 2019.

وقال يويدين: "في الوقت الحالي في عام 2019، يخطط لإرسال 27 مركبة قتالية من نظام الدفاع الصاروخي "بانتسير-إس""، وفقا لـ"كراسنايا زفيزدا".

وأضاف يودن أنه سيتم تسليم نظام صاروخي للدفاع الجوي إلى مركز تدريب الأكاديمية العسكرية للدفاع الجوي.

"بانتسير-إس1"- نظام صاروخي مدفعي روسي مضاد للطائرات ذاتي الدفع. أنشئ في عام 1994، دخل الخدمة في عام 2010. صمم لتغطية المنشآت العسكرية والمدنية (بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى، مثل إس-300 "فافوريت" وإس-400 "تريومف") من جميع أسلحة الهجوم الجوي الحديثة والواعدة. من الطائرات، بما في ذلك الطائرات المسيرة الصغيرة والصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجمع قادر على ضرب الأهداف البرية المدرعة الخفيفة، وكذلك القوى البشرية للعدو.