البحرية الأمريكية تختبر وحدة الليزر التكتيكية

هذا الأسبوع، غادرت سفينة النقل الأمريكية LPD-27 USS Portland القاعدة العسكرية في سان دييغو وتوجهت إلى البحر لإجراء اختبارات الأسلحة العسكرية.

إذا كان قد تم الإبلاغ في أولا عن أن هذه السفينة ستكون مزودة بمدفعي Mk44 Bushmaster II ، قاذفات صواريخ Mk 41 ومدفع رشاش M2 Browning ، فقد اتضح الآن أن حاملة الطائرات يو إس إس بورتلاند لديها أسلحة أكثر حداثة.

وفقا للتقارير الأخيرة، بدأت سفينة حربية أمريكية جديدة اختبار أسلحة الليزر. إذا صدقت وسائل الإعلام الأمريكية، فعلى متن USS Portland نظام ليزر قتالي بقوة توليد تبلغ حوالي 150 كيلوواط. من المفترض أن هذه الطاقة كافية لتدمير بشعاع الليزر، على سبيل المثال، القوارب والسفن والسفن الصغيرة، وكذلك بعض الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيرة.

يرمز لأسلحة الليزر بالرمز TLM ، والذي تعني "وحدة الليزر التكتيكية". في البداية، لم يكن لدى سفينة الإنزال LPD-27 التي سعتها 25300 طن هذه الأسلحة.

من المفترض أنه بعد تركيب TLM ، إلى جانب منشآت تزويد الطاقة على متن السفينة، تقلصت المساحة الداخلية لاستيعاب القوات والمعدات العسكرية قليلاً. في البداية ، كانت المهمة الرئيسية لهذه السفينة هي نقل كتيبة تصل إلى 800 من الأفراد العسكريين بالمعدات العسكرية. يمكن أن أبعاد إمدادات الطاقة لمدفعية ليزر تقلل عدد القوات.

ولم تعلن البحرية الأمريكية بعد عن نتائج اختبار TLM على USS Portland.