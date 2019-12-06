"سو-34" تحلق على علو منخفض جدا...فيديو

في شهر أكتوبر/تشرين الأول، أكمل فوج الطيران في المنطقة العسكرية المركزية إعادة تجهيز طائرات الجيل ++4.

قام فريق القيادة في الفوج الجوي المختلط في المنطقة العسكرية المركزية بالتدرب على العناصر المعقدة للتدريب القتالي في السماء فوق مطار شاغول في منطقة تشيليابينسك. عقدت الأحداث في إطار برنامج رحلات القيادة.

تدرب الطيارون على العديد من المهام، بما في ذلك تدمير الأهداف باستخدام الذخيرة الموجهة وغير الموجهة، وكذلك توجيه الأسلحة والاعتراض. كان العنصر الأكثر صعوبة هو شن معركة جوية جماعية ضد عدو غير مناور - لمحاكاة مثل هذا التصادم، حلقت 10 أطقم طائرات سو-34 وسو-24إم إر، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.

أيضا، كانت الرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة للغاية، والهبوط على الصكوك والهبوط على التضاريس دون معالم. كانت العناصر الرئيسية في اليوم التدريبي هي عناصر القيادة في ظروف الأرصاد الجوية الصعبة.

في شهر أكتوبر، أكمل فوج الطيران في المنطقة العسكرية المركزية إعادة تجهيز طائرات الجيل 4 ++. خضع جميع الأفراد، الذين سيشاركون في تشغيل الآلات الجديدة، لدورة تدريبية خاصة لإعادة التدريب في مركز الدولة لتدريب موظفي الطيران والاختبارات العسكرية بوزارة الدفاع الروسية بالقرب من ليبيتسك.