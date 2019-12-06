موسكو مستعدة لمناقشة إمكانية إدراج "كينجال" و"بوسيدون" في اتفاقية "ستارت-3"

وقال ريابكوف: "بالنسبة للأنظمة الجديدة ، تم إخبار الأمريكيين، وهم لا يجادلون بهذا، أن سارمات وأفانغارد يندرجان ضمن نطاق الاتفاق المستقبلي إذا ظل هذا الاتفاق ساري المفعول وقت وضع هذه الأنظمة في الخدمة القتالية".

وأضاف ريباكوف: "لدينا موقف منفتح بشأن "كينجال" و"بوروفيستنيك" و"بوسيدون"، ونحن على استعداد لمناقشة هذه المواضيع، ولكن في السياق الواسع للحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، مما يعني أننا، من جانبنا، سوف نطرح أسئلة تهمنا على الولايات المتحدة".

وأكد أن هناك "الكثير من هذه القضايا".

وتابع نائب وزير الخارجية أنه: "هل لدى الولايات المتحدة استعداد للتعامل مع هذا الموضوع في هذا السياق، ليس واضح لي. وكل ما قاله نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية (ديفيد) هيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي وعدم الانتشار (كريستوفير) فورد عن هذا الموضوع، لم يكن واضحا.