الجزائر تحدث "قاتلة الدبابات"...صور+ فيديو

ونشرت صور المدرعة المحدثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه هي النسخة الثانية "قاتلة الدبابات" على أساس حاملة الجنود المدرعة السوفيتية الشهيرة. ظهرت النسخة الأولية لأول مرة على شبكة الإنترنت العام الماضي. على برج بمدافع رشاشة 14.5 ملم و 7.62 ملم، تم تركيب وحدة خاصة مع نظام التوجيه ومنصتين لمنظومة "كورنيت-إيه" الموجهة.

على ما يبدو، لم يكن الجيش راضيا عن عدد الصواريخ الموجودة. الآن زاد عددها. بالإضافة إلى ذلك، زودت الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة بحماية مدرعة من الرصاص والشظايا، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

في الوقت الحالي، هناك العديد من هذه الآلات جاهزة بالفعل، وهذا يشير إلى أن تغييرًا كبيرًا لهذه المدرعة الموجودة في الجزائر قد بدأ.

منظومة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات "كورنيت-إيه" تحظى بشعبية كبيرة في الجيش الجزائري. وتستخدم هذه المنظومة على مدرعة بي إم بي-2إم المحدثة والعربات المدرعة في بي كي-233136 "تيغر-إم".

تم تثبيتها أيضًا على بي تي إر-60، حيث تم استبدال محركات البنزين بمحركات الديزل، فضلاً عن المدرعة الخفيفة المصنّعة في فرنسا وعربات النقل الصغيرة.