المقاتلة السويدية الجديدة تتحلى بـ"مكياج" سوخوي 57

والدليل على ذلك تلوين النسخة الحديثة من مقاتلة غريبين السويدية بنفس الألوان التي تزيِّن مقاتلة "سو-57". وقد اختير نفس المكياج لطائرات "إف-16" الأمريكية التي تمثل الطائرات المعادية في معارك تدريبية يخوضها الطيارون الأمريكيون.

وليس معروفا بعد اذا كانت القوات الجوية السويدية ستعتمد "زي" المقاتلة الروسية الأحدث زيًا لطائراتها أم تكتفي باستخدام الطائرات المتحلية بمكياج سوخوي 57 في المعارك التدريبية فقط، ولكن "زي" المقاتلة السويدية الأحدث يبدو جميلا وفقا لـ"ذي أفياتيونيست".

يذكر أن النموذج التجريبي من طائرة " غريبين ي" أنجز الطلعة الجوية الأولى في 15 يونيو/حزيران 2017. ويمكنها أن تحمل أنواعا مختلفة من الصواريخ والقنابل. ويمكن أن يبلغ وزنها الأقصى 16.5 طن.