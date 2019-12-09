إعلام: "سو-35" الروسية تعترض مقاتلات إسرائيلية فوق سوريا

اعترضت طائرات روسية من طراز سو- 35 في جنوب سوريا مقاتلات إسرائيلية، يعتقد أنها كانت تخطط لشن سلسلة من الغارات الجوية على قاعدة T4 (مطار تياس، المعروف أيضًا باسم تيفور، أكبر قاعدة جوية عسكرية في سوريا) ، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

أبلغت بوابةavia.pro عن هذا الاعتراض ونقلت هذه المعلومات عن حساب القدرات العسكرية السورية على التويتر.

وكتبت البوابة: "تبين أن الحادثة كانت خطيرة للغاية، ومن الجدير بالذكر أنه في وقت سابق في جنوب سوريا شوهد المقاتلات الإسرائيلية وتم إرسال المقاتلات الروسية لاعتراضها".

تقول المصادر إن المقاتلات الإسرائيلية تراجعت بعد إقلاع مقاتلتين من طراز سو- 35 من قاعدة حميميم.

لم ترد أي تعليقات رسمية على هذه التقارير سواء من روسيا أو من إسرائيل أو من سوريا.

في 20 نوفمبر / تشرين الثاني، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف طائرات جيش الدفاع عشرات من الأهداف العسكرية لفيلق القدس الإيراني والقوات المسلحة السورية بما في ذلك صواريخ أرض- جو ومقرات ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية".

وحمّل الجيش الإسرائيلي "النظام السوري" مسؤولية الهجمات، قائلًا: "نحن نحمل النظام السوري مسؤولية الأعمال التي تجري في الأراضي السورية، ونحذره من السماح بمزيد من الهجمات ضد إسرائيل، سوف نستمر في العمل بحزم وطالما كان ذلك ضروريًا ضد التغلغل الإيراني في سوريا".