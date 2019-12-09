سفن الأسطول الشمالي تتعرض لعاصفة قوية في البحر النرويجي

تعرضت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "نائب الأدميرال كولاكوف" وسفينة الإنزال الكبيرة "كوندوبوغا" التابعة للبحرية الروسية، اللتان كانتا تقومان بمهام، وفقا لخطة الرحلة في البحر النرويجي، لعاصفة من الدرجة الخامسة، حسبما ذكر المكتب الصحفي للأسطول الشمالي.

وقال الأسطول الشمالي: "تتجاوز سرعة الرياح في منطقة إبحار السفينة 20 مترًا في الثانية".

وأعلن أن السفن تتجه في اتجاه بحر الشمال، نفذت أطقمها الأنشطة عند الإبحار في ظروف العاصفة، وتحقق من موثوقية تثبيت المعدات والبضائع.

أكدت الدائرة الصحفية أنه تم اتخاذ تدابير على متن السفن وإبعاد الأفراد من على السطح العلوي.

وقال الأسطول: "العسكريون الذين يقومون بمهام في المناطق المفتوحة، يتم تزويدهم ببزات رسمية دافئة ومقاومة للماء ومعدات إنقاذ على المياه".

منذ مغادرة القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي - سفيرومورسك - عبرت السفن حوالي ألف ميل بحري.