لأول مرة منذ 20 عاما...الطائرات الأوكرانية تتمكن من التزود بالوقود في الجو (فيديو)

قامت أطقم الطائرات من طراز "سو-24إ" و"سو-24إم إر" و"إل-39" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة خميلنيتسكي برحلات ليلا ونهارا، وتم تزويدها بالوقود في الجو للمرة الأولى منذ 20 عامًا ، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للبلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة على صفحتها على فيسبوك، إن الطائرات قامت برحلات بهدف استعادة مهارات القيادة والحفاظ عليها في المنطقة وعلى طول الطريق. وتم اختبار لحاوية التزود بالوقود المعلقة أوباز، والتي خضعت للإصلاح والتحديث في مصنع إصلاح الطائرات "نارب".

وأضافت هيئة الأركان: "أفضل أطقم قامت بهذه الرحلات. لم يتم تنفيذ مثل هذه الرحلات الجوية والتزود بالوقود في الجو منذ أكثر من 20 عاما".

وكانت الطائرة الناقلة سو-24إم. وقد زودت سو-24إم إر بالوقود.

وأشارت هيئة الأركان العامة إلى أنه في المستقبل، يجب أن تتم رحلات مثل هذه الطواقم التي تزود بالوقود في الجو حسب خطة.