الحقيبة النووية... من يضغط على الزر ومتى استخدمت

وقال مقدم البرامج أليكسي إيغوروف الشهير: "إن زر الإطلاق في هذه الحقيبة يكون لونه أبيض وليس أحمر، يحملها بشكل دائم ضابط ملازم للرئيس الروسي، وتحتوي هذه الحقيبة على مفتاح هو عبارة عن كرت ذاكرة"

و"الحقيبة النووية" تحتوي على مفاتيح التحكم في الأسلحة النووية، وتنقل أوامر صاحبها بخصوص استخدام الأسلحة النووية إلى القوات المسلحة.

ومن أهم مفاتيح "الحقيبة النووية" مفتاح "إطلاق"، والضغط عليه يعني إصدار الأمر بإطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية.

فما هي الحقيبة النووية وهل موجودة أم أنها فقط للتخويف وكيف تعمل وأين زر "الإطلاق، تجيب وكالة "سبوتنيك" عن هذه الأسئلة في هذه المقالة.

الهاتف النووي

يعتبر مجمع "تشيغيت" نظام مراقبة القوات النووية الاستراتيجية ويسمى "كازبيك" أو الحقيبة النووية - أداة انتقامية. يتم تنشيطه فقط بعد تلقي إشارة حول هجوم صاروخي على روسيا.

وقال قائد المقر الرئيسي لقوات الصواريخ الاستراتيجية في الفترة 1994-1996، فيكتور يسين، أولاً، تأتي إشارة من نظام الإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي. ثم يتم فحصها من قبل جنرال مركز القيادة المناوب في سولنيشنوغورسك، وفقط بعد ذلك يتم وضع نظام كازبيك في تأهب قتالي، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

في الحقيبة، توجد معدات اتصال مع هيئة الأركان العامة وقيادة الصواريخ الاستراتيجية، مثل هاتف - لكن المعلومات لا تُنقل بالصوت، بل بالأحرف المشفرة. لا يمكن منع الاتصال.

اتخذ قرار إنشاء لوحة تحكم متنقلة بالترسانة النووية للبلاد في السبعينيات، عندما كان الاتحاد السوفيتي يخشى بشدة من ضربة نووية مفاجئة من الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، لم يكن بإمكان قيادة البلاد إصدار أوامر بإطلاق الصواريخ إلا بعد وصولها إلى موقع قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية، وكان وقت إطلاق الصواريخ "بيرشينغ-2" الباليستية من أوروبا برؤوس حربية تبلغ 400 كيلوطن سبع دقائق.

الحقيبة النووية رقم 51

الحقيبة النووية في روسيا أو الولايات المتحدة ليست واحدة فقط. في أمريكا وروسيا يوجد مثل هذه الحقيبة لدى رئيس الدولة ورئيس الأركان العامة ووزير الدفاع.

ووفقا للأسطورة، سلم غورباتشوف إلى يلتسين حقيبة نووية تحمل الرقم "51". فانزعج يلتيسن جدا لدرجة أنه تم تبديل الحقيبة برقم واحد، حسب القناة الروسية 5-TV.

من يضغط زر "الإطلاق"؟

قال الخبير العسكري، ألكسندر بيرينجييف لوكالة "سبوتنيك": "إن الحقيبة النووية موجودة بالفعل، ولكن ما يقال عن كيفية عملها (ضغط زر واحد، وتنطلق الصواريخ، غير صحيح. من أجل إطلاق الصواريخ يجب التنسيق، وتعتبر الحقيبة النووية لدى الرئيس كرمز حديث لسلطات قوى عظمى".

وأضاف الخبير أن ما يقال عنه مبالغ فيه، وأن رئيس الدولة لا يقرر كل شيء. بالطبع، هو يشارك في "الضغط على الزر". ولكن ليس هو من يقرر متى يجب الضغط على الزر. يعمل فريق كامل من الفنيين والتخصصيين العسكريين مع الحقيبة، وعملية التنسيق لا تحدث بسرعة.

وأجاب الخبير ردا على سؤال حول كيف تعمل الحقيبة وماذا يوجد في داخلها في الواقع قائلا- إنها معلومات سرية، تعرفها دائرة ضيقة جدا من الناس.

وأشار الخبير إلى أنه يوجد ضابط معين خصيصا لحمل الحقيبة النووية. عادة، يكون هذا الضابط حاضراً عند تنصيب الرئيس الجديد. أيضا، هذا الضابط يرافق الرئيس في الأحداث، إذا لزم الأمر بموجب البروتوكول.

هل استخدمت الحقيبة النووية من قبل

المرة الوحيدة التي استخدمت فيها تشيغيت كانت في 25 يناير/ كانون الثاني 1995، بعد إطلاق صاروخ Black Brant XII الأكبر في العالم من جزيرة قبالة ساحل النرويج.

يشبه مسار الرحلة مسار الصواريخ الباليستية الأمريكية American Trident ICBM التي يتم إطلاقها من غواصة. يمكن أن تكون نقطة نهاية الطريق هي انفجار نووي على ارتفاعات عالية، يعطل الرادارات الروسية في نظام التحذير من هجوم صاروخي. وفي اليوم التالي قال بوريس يلتسين إنه استخدم حقيبته لأول مرة في اتصالات الطوارئ مع المستشارين العسكريين، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

Гаджеты: «Ядерный чемоданчик» президента впервые был показан на видео: В первые истории на видео попал знаменитый «ядерный чемоданчик». Одно из самых важных и в тоже время загадочных устройств показали в том числе на федеральных каналах России. При… https://t.co/nYmdre2T7a pic.twitter.com/PAfMzeFeDC — Гад же ты (@00gadget00) December 8, 2019

ماذا عن الحقيبة النووية الأمريكية

يُطلق على الحقيبة النووية الأمريكية اسم "الكرة" لأنها حقيبة جلدية سوداء تشبه كرة القدم الأمريكية. يوجد في الحقيبة صندوق التيتانيوم مع بطاقة بلاستيكية. لفتحه، يجب معرفة الكود الرئاسي لتفعيل الترسانة النووية الأمريكية. يوجد أيضًا في الصندوق معدات اتصال وتعليمات من 30 صفحة حول ماذا يجب أن يفعل الرئيس الأمريكي في حالة نشوب حرب ذرية. على وجه الخصوص، هناك قائمة من المخابئ السرية حيث يمكنه الجلوس.

يتم اختيار الضباط الذين يحملون "الكرة" من أربعة أنواع من القوات المسلحة وخفر السواحل. قبل تسليم الحقيبة السوداء، يخضع المرشح لفحص شامل ويحصل على أعلى درجة من الوصول إلى السرية. الضابط مسلح بمسدس وله الحق في إطلاق النار دون سابق إنذار. يتم ربط "الكرة" بيده بسوار فولاذي. عندما يتغير الرئيس، "الحقيبة النووية" تذهب إلى الرئيس الجديد للبيت الأبيض في يوم الافتتاح. في الوقت نفسه، عليه أن يستمع إلى محاضرة لمدة نصف ساعة حول استخدام "الكرة".