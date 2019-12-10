دبابة إسرائيلية تنقلب عند حدود لبنان

وقع حادث انقلاب إحدى دبابات الجيش الإسرائيلي الأساسية، يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووقع حادث انقلاب دبابة "ميركافا 4" أثناء المناورات عند حدود لبنان. ويشار إلى أن الإسرائيليين سيواجهون صعوبات في إجلاء الدبابة التي يبلغ وزنها 70000 كيلوغرام.

טנק צבאי התהפך בגבול ישראל-לבנון, אין נפגעים https://t.co/un3U0jbYoV pic.twitter.com/MxabOuZNjI — Dotan Gabay - דותן גבאי (@mdg1306) December 9, 2019

​يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث انقلاب دبابة إسرائيلية. فقد شهد الجيش الإسرائيلي خلال التدريبات حوادث كثيرة لانقلاب دباباته أو اشتعال النار فيها أو غرقها.

وأفادت صحيفة روسية بأن دبابة "ميركافا 4" تعتبر إحدى أقوى الدبابات في العالم. وتزود الدبابات من هذا الطراز بالإضافة إلى الدروع المتعددة الطبقات بمنظومة الحماية النشطة من الصواريخ والقذائف المضادة للدروع.

وتتسلح دبابة "ميركافا 4" بمدفع عيار 120 ملم ومدفع رشاش عيار 12.7 ملم ومدفعين رشاشين عيار 7.62 ملم ومدفع هاون عيار 60 ملم.

وتستطيع دبابة "ميركافا 4" أن تسير بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر. ويقودها طاقم مكوّن من 4 أفراد.