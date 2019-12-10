صور أقمار صناعية لمعرض طائرات مسيرة صينية

تم نشر صورة عبر الأقمار الصناعية على شبكة الإنترنت، حيث التقط معرض واسع النطاق للطائرات الحربية الصينية المسيرة في قاعدة مالان الجوية في شمال غرب البلاد.

ووفقا لموقع bmpd، ربما هذه الطائرات الموجودة في الخدمة والواعدة يتم عرضها على إدارة الدولة.

من بين الطائرات التي ظهرت يوجد نماذج بإنتاج ضخم. على سبيل المثال، أكبر طائرة استطلاع استراتيجية ثنائية البدن بطول 40 متراً Shiendao مع جناح WZ-7 بطول 40 مترا شبيها بالمعيّن، والطائرات المسيرة الهجومية GJ-1و GJ-2 و GJ-11 والطائرة المسيرة الشبح Tian Ying.

Впечатляющая выставка китайских беспилотников на авиабазе ВВС НОАК Малань. Фото: https://t.co/WdI2UquO5p pic.twitter.com/iwpDs1pPvO — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 9, 2019

ونصف الطائرات في الصورة غير معروفة للخبراء. وقد اكتسب المعرض لقب "مثير للإعجاب"، بفضل عدد الطائرات وأشكالها، وفقا للموقع.