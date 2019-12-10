أحدث سفينة روسية تختبر نوعين من الصواريخ

خلال المرحلة الجديدة من الاختبار، أطلقت السفينة الحربية من مشروع 20350 "غريمياشي" الصواريخ المجنحة "كاليبر" و"أونيكس" في البحر الأبيض.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة غادرت سيفيرودفينسك في 6 ديسمبر/كانون الأول. بالإضافة إلى التحقق من تشغيل السلاح الرئيسي، سيقوم الطاقم باختبار جميع أنظمة وآليات السفينة في البحر المفتوح. وأن الاختبارات توفرها سفن وطائرات الأسطول الشمالي.

تم بناء غريمياشي في حوض بناء السفن سيفيرنايا فيرف في سان بطرسبورغ. تتمثل المهام الرئيسية للسفينة التي يبلغ طولها 100 متر في البحث عن غواصات العدو والسفن وتدميره، وضمان إنزال فرق الإنزال، وغيرها من المهام في المنطقة البحرية القريبة. يميز التسلح المحسّن للسفينة عن النسخ السابقة من "غريمياشي": تم استبدال صواريخ أوران بمنصات إطلاق لثمانية صواريخ من طراز "كاليبر" و"أونيكس" (وفي المستقبل صواريخ تسركون الأسرع من الصوت)، وزاد عدد صواريخ منظومة "ريدوت" للدفاع الجوي إلى 16. انخفضت إمكانيات كشف السفينة بالرؤية البصرية والرادار.

حصلت السفينة على اسمها هذا تكريما للمدمرة الشهيرة للأسطول الشمالي، لنجاحها في مرافقة القوافل الشمالية ومكافحة الغواصات الألمانية خلال الحرب الوطنية العظمى. ستدخل "غريمياشي" الجديدة خدمة أسطول المحيط الهادئ.