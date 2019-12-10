كلاشنيكوف ينشر فيديو لاختبارات مقارنة بين "أي كي-12" الروسي و"إم4" الأمريكي

أجرى مجمع "كلاشينكوف" اختبارات مقارنة بين رشاش من تطويره AK-12 ورشاش M4 الأمريكي، وتم نشر الفيديو على موقع كلاشنيكوف ميديا.

في الفيديو، يتحقق الخبير من مدى سهولة استخدام وفعالية كل عينة من العينات. على وجه الخصوص، يقوم أولاً في ظروف إطلاق النار، بمقارنة الارتداد، ومعدل إطلاق النار، وسهولة تغيير المخزن.

وفقًا لهذه المعايير، أظهرت كلتا العيّنتين النتائج نفسها تقريبًا، لكن الخبير حذر من أن كل شيء في المعركة الحقيقية قد يكون مختلفًا.

بعد إطلاق النار، تم اختبار الأسلحة في ظروف قريبة من الواقع. تم تبليل الرشاشات بالماء ومن ثم وضعت لمدة نصف ساعة في ثلوج كثيفة عند درجة حرارة تقل عن ست درجات مئوية.

أطلق AK-12 العديد من الطلقات بنجاح، أما في M4 تجمد المغلاق، واضطر الخبير إلى ضرب الرشاش على الطاولة لشحنه. ولم ينجح، في المحاولة الأولى في فك المخزن، لقد تجمد. ولم يتمكن من تثبيت المخزن الجديد، لأن الزر الخاص بالتثبيت أيضا تجمد ولم يستطع الضغط عليه.

في نهاية الفيديو، يفحص الخبير دقة إطلاق العينات المقدمة. اتضح أنها مماثلة.