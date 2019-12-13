القوات البرية الروسية تحصل على ذخيرة "بلاستيكية"

في الربع الأول من عام 2020، ستحصل القوات البرية في الجيش الروسي على ذخيرة مدفعية عيار 30 ملم مع عناصر بلاستيكية.

وقال فلاديمير ليبين، الرئيس التنفيذي لشركة "تيخماش" إنه تم الانتهاء من اختبارات الحكومة للذخيرة مع العناصر البلاستيكية عيار 30 ملم بنجاح. والآن الاستعدادات جارية لإنتاجها الضخم. إن اعتماد الذخيرة في الخدمة متوقع في أوائل عام 2020.

الجزء البلاستيكي في الذخيرة عبارة عن حزام فوق السطح الجانبي للذخيرة، إنه يعمل على دوران المقذوف في السبطانة وتأخير غازات المسحوق (مثل حلقات المكبس في محرك الاحتراق الداخلي). ويزيد من متانة السبطانة ويوفر خصائص باليستية عالية لأنظمة المدفعية في ظروف التشغيل المختلفة.

في وقت سابق، أفيد أنه تم تزويد مدافع البحرية ومدافع الطيران بقذائف عيار 30 ملم مع عناصر بلاستيكية على وجه الخصوص في المقاتلة من الجيل الخامس من طراز سو -57.