رصد منظومة تشبه "كورنيت" الروسية في إيران...صور

في معرض أقيم مؤخرًا في مجمع صناعي عسكري إيراني، تم تقديم نماذج جديدة من الصاروخ المدفعي المضاد للدبابات من منظومة Dehlaviyeh. إنه مستنسخ عن "كورنيت" الروسية.

وأشار الخبير العسكري، يوري ليامين، إلى أنه يظهر أجهزة استشعار للهدف غير متصلة. وعلى ما يبدو، يمكن أن تضرب الأجسام الجوية، مثل المروحيات من الأنواع المختلفة.

في هذا المعرض أيضًا، تم تقديم صاروخ يشبه إلى حد بعيد "كورنيت-إيه إم"، والذي، له مدى أكبر مقارنة بالإصدارات السابقة - حتى 10000 متر - ونسبة اختراق عالية للدروع - 1300 ملم.

Hmm..Iran quietly bought a license for the production of Russian Kornet-EM ? At least this new Iranian ATGM very similar to these new Russian ATGM and differ from standart missiles of Kornet-E and it's Iranian copy Dehlaviyeh pic.twitter.com/v29Fwe3A6F — Yuri Lyamin (@imp_navigator) December 11, 2019

يتذكر ليامين أن الأنظمة المضادة للدبابات الموجهة هي أسلحة دفاعية، وبالتالي لا تخضع للعقوبات الدولية المطبقة على إيران، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

منظومة Dehlaviyeh يتم استخدامها بشكل متزايد في القوات المسلحة الإيرانية. وفي الوقت الحالي يتم تثبيتها على مركبات القتال بي إم بي-2، بدلا نت منظومة توسان، التي هي إصدار مرخص من "كونكورس-إم" الروسية.

يتم الآن تثبيت هذه الأسلحة أثناء التحديث على بعض المروحيات التابعة للجيش الإيراني، مثل مروحيات الهجوم Bell AH-1J وغيرها.

كما تم إنشاء وحدة قتالية Pirooz مع أربعة حاويات إطلاق. وتزيد من فعالية المعركة ضد الدبابات مع حماية ديناميكية.