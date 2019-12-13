فيديو لانفجار مذهل لقنبلة مجهولة في سوريا

ظهر شريط فيديو قصير على الشبكة يوضح عمل قنبلة جوية. يعلن أولئك الذين نشروا الفيديو على الشبكات الاجتماعية أن القنبلة المستخدمة هي "أو دي أ بي-500 بي". ويؤكدون أن القنبلة استخدمت في سوريا.

يذكر أنه في وقت سابق، تم الإبلاغ عن استخدام أو دي أ بي ضد البنية التحتية للإرهاب والقوى البشرية للإرهابيين في الجمهورية العربية السورية، على سبيل المثال، باستخدام القاذفات الاستراتيجية الأسرع من الصوت تو-160. و تم تدمير المواقع والمعدات العسكرية التي كان يسيطر عليها إرهابيو تنظيم "داعش".

ويحاول موقع "توب وار" الإجابة على ما إذا كانت هذه المعلومات مرتبطة بالواقع أم لا.

يقول الموقع إن "أو دي أ بي-500بي" تستخدم بسرعات الحامل حتى 1100 كيلومتر في الساعة. وفي الوقت نفسه، يصل ارتفاع إلقاء القنبلة حتى 1 كيلومتر. قطر الضربة حتى 30 مترا. والضغط في مركز الانفجار يصل إلى 30 جوا، ولن يكون لدى القوى العاملة للعدو أي فرص للنجاة في هذه الحالة.

ويظهر في الفيديو الذي صور من الجو ومركز الانفجار وانتشار الموجة في المنطقة المحيطة. ولكن الخبراء يجادلون حول ما إذا كانت هذا الانفجار الفعال، هو انفجار أو دي أ بي-500 بي.

في الوقت نفسه، يقول منتقدو الرأي إن القنبلة المستخدمة هي أو دي أ بي-500بي، وأن هذا قد يكون على الأقل انفجار عندما تصطدم قنبلة بجسم ملغوم أو تقوض سيارة بها كميات كبيرة من المتفجرات.