منظومة "بانتسير" تطلق النار في القطب الشمالي...فيديو

ويظهر في الفيديو، الذي قدمه الأسطول الشمالي إلى القناة، كيف تطلق المنظومة الصاروخية المدفعية النار على أهداف، في ظروف القطب الشمالي، بما في ذلك من أسلحة المدفع.

تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا إنشاء نسخة خاصة "بانتسير-إس أ"، خصيصًا للقطب الشمالي، على قاعدة الناقلة المجنزرة "دي تي-30". وتختلف عن باقي المنظومات، بعدم وجود مدفعية.

تم تقديم هذه المركبات لأول مرة في العرض العسكري الخاص بعيد النصر، في الساحة الحمراء في موسكو، في 9 مايو/ أيار عام 2017، مع نظام الدفاع الجوي "تور-إم2".