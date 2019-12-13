"الإعصار" الصحراوي يضمن أمن الكويت...صور

راجمة صواريخ "سميرتش" (الإعصار) الروسية هي قوة هجوم رئيسية في القوات البرية الكويتية.

يوجد في خدمة الجيش الكويتي 27 راجمة صواريخ من هذا النوع. وتم نشر صور على التويتر إحدى المركبات القتالية للمنظومة.

بعد أن أصبحت الكويت ضحية عدوان صدام في عام 1991، اضطرت الكويت إلى إيلاء اهتمام كبير لتقوية دفاعاتها. ونتيجة لذلك، تم شراء عدد كبير نسبيا من الأسلحة من بلدان مختلفة. اشترت من روسيا، هذه الأنظمة، التي تعتبر واحدة من أقوى الأنظمة في العالم، وكذلك 120 مدرعة بي إم بي-3، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

لحسن الحظ، لم تتمكن "سميرتش" الكويتية من المشاركة في أعمال القتال الحقيقية، لكنها شاركت بنشاط في تدريبات مختلفة. وعرضوها بكل فخر، في العروض العسكرية والمعارض المختلفة.

وشارك الجانب الروسي في تحديث المنظومة، وغير الحشوة الإلكترونية للأنظمة. نتيجة لذلك، تحسنت دقة وخصائص الأداء. زاد مداها أيضًا، والذي، وفقًا للمعلومات الكويتية، يبلغ الآن 90 ألف متر.

في الوقت الحاضر، يتم تحديث راجمة الصواريخ هذه، والتي أظهرت نفسها بشكل جيد أثناء صد العدوان الإرهابي في سوريا، للجيش الروسي.

وقد بدأت أحدث المركبات القتالية، والمعروفة باسم "تورنادو-إس"، في دخول خدمة ألوية المدفعية.