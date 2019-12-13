فيديو اختبار الولايات المتحدة لصاروخ كان محظورا

أعلن متحدث باسم قاعدة "فاندنبرغ" الجوية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اختبرت يوم أمس الخميس، صاروخا باليستيا موجها أرضياً متوسط المدى غير نووي، كان محظوراً في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وظهر شريط فيديو لاختبار الصاروخ الباليستي متوسط المدى على الإنترنت.

وفقًا لموقعbmpd ، هذا هو أول اختبار طيران لصاروخ غير نووي تجريبي. تم إطلاقه من قاعدة فاندنبرغ الجوية، الموجودة في كاليفورنيا.

تم إطلاق الصاروخ من منصة إطلاق أرضية، وحلق 500 كيلومتر بعد ذلك وقع في المحيط الهادئ.

يُظهر الفيديو إطلاق صاروخ من منطقة مسيجة وارتفاعه ومسار رحلته. وفقًا للجانب الأمريكي، سيتم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من الاختبارات كأساس لتطوير وزارة الدفاع لإمكانات الصواريخ المتوسطة المدى المستقبلية.

لاحظ سلاح الجو الأمريكي أيضًا أن "مجموعة الحكومة والصناعة الأمريكية بدأت العمل بعد أن علقت الولايات المتحدة التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في فبراير/شباط 2019.

لا يوجد وصف دقيق للصاروخ المختبر حتى الآن. ولكن الخبراء يعتقدون أن مرحلة تسريع الوقود الصلب هي Castor IVB كانت واستخدمت في الصواريخ الأمريكية الباليستية في وقت سابق، والتي، كما أشار الجانب الروسي، يمكن أن تكون نماذج أولية للصواريخ المتوسطة المدى. من الممكن أيضًا استخدام مراحل الوقود الصلبOrion . تم استخدامها في الصواريخ الحاملة Pegasus و Taurus و Minotaur.

بالإضافة إلى ذلك، ربما يكوم الصاروخ المختبر مجهز برؤوس حربية أحادية الكتلة (MARV). يشبه مظهره الرؤوس الحربية لصاروخ Pershing II الذي تم التخلص منه بموجب المعاهدة.