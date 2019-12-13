منافسو منظومة "إس-400" في الغرب...فيديو

يؤدي الاحتكاك الجيوسياسي في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى زيادة الاهتمام بأنظمة الصواريخ البعيدة المدى. باستخدام البيانات المتاحة، سنتحدث عن الأسلحة التي تشكل منافسة لمنظومة الدفاع الجوي لـ"إس-400" الروسية.

يعد تعزيز قدرات أنظمة الدفاع الجوي الأرضية للعديد من الدول من أهم الأولويات. في أوروبا الشرقية ودول البلطيق، يساورهم قلق شديد بشأن القوة العسكرية الروسية، بينما في آسيا يشعرون بقلق بالغ إزاء تجارب الصواريخ في كوريا الشمالية وتوسّع الصين المستمر. في الوقت نفسه، هناك حاجة في الشرق الأوسط لشراء أنظمة بعيدة المدى بسبب النزاع في سوريا والبلدان المجاورة. فما هي الأنظمة الصاروخية المطلوبة أكثر الشيء؟

باتريوت الأمريكية

منظومة دفاع جوي صاروخية من نوع أرض-جو تستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، يصنع النظام من قبل شركة رايثيون الأمريكية. حل الباترويت محل كل من نظام "نايك-هرقل" للدفاع العالي والمتوسط ونظام إن أي إم-23 هوك التكتيكي للدفاع المتوسط فضلا عن دورها كنظام مضاد للصواريخ الباليستية وهي مهمتها الرئيسية في الوقت الحاضر.

يستعمل الباترويت أنظمة متقدمة للصواريخ الجوية الاعتراضية وأنظمة رادار ذات كفاءة عالية.

أنظمة الباترويت تم بيعها لكل من تايوانومصر وألمانيا واليونان وإسرائيل والكويت وهولندا والسعودية وإسبانيا والإمارات وكوريا الحنوبية.

ثاد

منظومة دفاع جوي صاروخية من نوع أرض-جو تستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، من المكونات الرئيسية لنظام الدفاع ضد الصواريخ البالستية المصمم لحماية القوات الأمريكية وحلفائها والمناطق الرئيسية المأهولة والبنية التحتية الأساسية. ويعمل نظام ثاد في منطقة دفاع حيث يمكنه اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.

وهو نظام قابل للنقل وللنشر بسرعة، وقد تم برهان قدراته في العديد من التجارب الناجحة. يتوافق نظام ثاد عملياً مع العديد من مكونات أنظمة BMDS ويمكنه أن يتقبل البيانات التوجيهية من الأقمار الاصطناعية الخاصة بنظام Aegis للدفاع الصاروخي من البحر، والعديد من المستشعرات الخارجية الأخرى، كما يستطيع أن يعمل بالتوافق مع نظامي باتريوت وباك-3. لا يحمل صاروخ ثاد أية رأس حربية، ولكنه يعتمد على الطاقة الحركية عند التصادم لتحقيق الإصابة الفتاكة.

وهو موجود في الإمارات والسعودية.

SAMP/T

تم تصميم نظام الصواريخ للدفاع الجوي SAMP-T لتوفير دفاع جوي للقوات والتشكيلات الميكانيكية في المسيرة، وكذلك لتوفير دفاع جوي للأجسام الثابتة ذات الأهمية الكبرى من هجوم جوي واسع النطاق. ويحمي بدءا من صواريخ كروز التكتيكية، وجميع أنواع الطائرات والمروحيات، وكذلك الطائرات المسيرة المختلفة في جميع الظروف الجوية، ليلا ونهار، عندما يستخدم العدو أنواع مختلفة من وسائل التشويش.

منشئ هذا النظام الدفاعي الجوي هو الاتحاد الأوروبي "يوروسام"، الذي تم تأسيسه في عام 1989 من قبل رابطة أيروسباسيال وألينيا وتومبسون - CSF. حاليًا ، يعتبر Eurosam Consortium مكملاً لمشاريع تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي الأرضي والبحري.