تركيا وروسيا عازمتان على توقيع اتفاقية بشأن الإنتاج المشترك لأنظمة الصواريخ

أعلن مستشار الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، اليوم الجمعة، أن بلاده عازمة على توقيع اتفاق مع روسيا، بشأن الإنتاج المشترك لأنظمة الصواريخ ونقل التكنولوجيا لتطوير نظام الدفاع التركي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن دمير، قوله: "سنوقع الاتفاقية بعد أن نتفق على التفاصيل النهائية، بشأن الإنتاج المشترك أو إنتاج أجزاء معينة في تركيا، وكذلك تبادل التقنيات".

كما أوضح دمير أن المفاوضات بشأن امتلاك تركيا للفوج الثاني من منظومة "إس-400" هي في المراحل النهائية، مؤكدا أن "توقيع الاتفاق على وشك الانتهاء".

ويشار في هذا الصدد إلى أن روسيا أكملت هذا العام عقدا لتوريد أربعة كتائب من منظومة "إس-400" إلى تركيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

وبدأت عمليات تسليم أحدث منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس- 400" والتي تسببت بنشوب أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف تموز/يوليو 2019، ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم تشغيل منظومات صواريخ "إس-400" كاملة في نيسان/أبريل عام 2020.

وطالبت واشنطن برفض الصفقة مقابل الحصول على منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء صفقة بيع أحدث المقاتلات الأميركية من طراز "إف-35" لتركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقا لقانون "مواجهة خصوم أميركا" إلا أن أنقرة رفضت تقديم أي تنازلات.