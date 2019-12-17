فيديو نادر..."ميغ- 23" في قاعدة جوية أمريكية سرية

ظهرت لقطات نادرة لاستخدام الطيارين الأمريكيين للمقاتلة السوفيتية المتعددة الأغراض من الجيل الثالث من طراز ميغ- 23، على الإنترنت.

يُظهر الفيديو كيف ينقل جرار طائرة إلى مهبط الطائرات. بعد ذلك، تركز الكاميرا على ذيل الطائرة. ثم يتم عرض حركة الطائرة على أرض القاعدة.

وفقًا لموقع The Drive، تم تصوير الفيديو في الثمانينيات في قاعدة جوية سرية في نيفادا. تجدر الإشارة إلى أن الفيديو يوفر فرصة لرؤية ليس فقط ميغ- 23 بقيادة الطيارين الأمريكيين الذين يستعدون للمهمة، ولكن أيضا حظيرة خاصة مع بوابات ضخمة، والتي تعد من أكبرها في القاعدة الجوية.

أيضًا في القاعدة التي تم فيها استخدام ميغ-23، تم تركيب سياج مزدوج، وأضواء كاشفة وغيرها من الإجراءات الأمنية "أشبه بسجن من مطار عسكري". تم فصل المدرج عن بقية القاعدة. تدخل البوابات المنزلقة فقط الطائرات والركاب الذين يُسمح بدخولهم إلى القاعدة.