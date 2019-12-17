"سوخوي" ترفع السرية عن صور مقاتلة الجيل الخامس السوفيتية

هذا برنامج باسم إس-22 لإنشاء أحدث مقاتلة في ذلك الوقت.
بدأ العمل على إنشائها في مكتب التصميم في عام 1983. شمل مشروع المقاتلة استخدام جناح الاجتياح العكسي. بفضل هذه الميزة الديناميكية الهوائية، ازدادت زاوية الهجوم والتحكم أثناء المناورة، خاصة عند السرعات المنخفضة، وكذلك قوة الرفع العالية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الطائرة، أقل وضوحًا بالنسبة للرادارات.
Макет прототипа истребителя 5-го поколения С-22, разработанного ОКБ Сухого в начале 1980-х годов.— Саид Аминов (@saidpvo) December 16, 2019
Фото из альбома "80 лет ОКБ Сухого"#aviation #avgeek pic.twitter.com/4CJNlejTNX
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