"سوخوي" ترفع السرية عن صور مقاتلة الجيل الخامس السوفيتية

بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيسها، نشرت شركة "سوخوي" صورًا فريدة لمقاتلات "إس-22" التي كانت سابقا سرية. وتظهر الصورة المؤرشفة نموذجًا بالحجم الكامل للطائرة.

هذا برنامج باسم إس-22 لإنشاء أحدث مقاتلة في ذلك الوقت.

بدأ العمل على إنشائها في مكتب التصميم في عام 1983. شمل مشروع المقاتلة استخدام جناح الاجتياح العكسي. بفضل هذه الميزة الديناميكية الهوائية، ازدادت زاوية الهجوم والتحكم أثناء المناورة، خاصة عند السرعات المنخفضة، وكذلك قوة الرفع العالية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الطائرة، أقل وضوحًا بالنسبة للرادارات.