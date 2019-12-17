اختبار أحدث مركبة قتالية روسية "ديريفاتسيا"...فيديو

"ديريفاتسيا" عبارة عن مركبة قتالية مزودة بمدفع عيار 57 ملم بدقة إطلاق عالية، مع نظام للتحكم في إطلاق النار عن بعد.

تجري إحدى مراحل الاختبار الميداني للمركبة القتالية 2إس38، تحمل الاسم الرمزي "ديريفاتسيا" في نيجني نوفغورود. ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية لأول مرة اللقطات الفريدة للسلاح الجديد.

"ديريفاتسيا"، تترجم من اللاتينية ب "الانحراف"، هي عبارة عن مركبة قتالية مزودة بمدفع عيار 57 ملم ودقة إطلاق عالية، مع نظام للتحكم في الإطلاق عن بعد.

تم إنشاء المركبة القتالية بواسطة متخصصين في معهد الأبحاث المركزي "بوريفيستنيك". تم إرسال المركبة على هيكل مدرّع، مجنزرة إلى أرض الاختبار لإجراء تجارب ميدانية في ظروف الحرارة المنخفضة. كتلة "ديريفاتسيا" في حدود 23 طناً، مما لا يوفر الطفو فحسب، بل القدرة على إطلاق النار وهي تطفو.

الوحدة غير مأهولة، ويتم التحكم فيها عن بعد بواسطة طاقم يتكون من 3 أشخاص. تشمل ذخيرة الطلقات - قذيفة متعددة الوظائف مع وقذيفة مدفعية موجهة، بالإضافة إلى الطلقات العادية من مدفع آلي مضاد للطائرات.

"ديريفاتسيا" قادرة على ضرب مجموعة كاملة من الأهداف الجوية المعتادة في المنطقة القريبة بفعالية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة والمجنحة.

كما أنها لا تقتصر على تدمير الأهداف الجوية ولكن الأرضية المدرعات الخفيفة والسطحة، وكذلك القوى البشرية، بما في ذلك تلك المحمية في مباني أو هياكل. يسمح مدى الإطلاق بتدمير جميع الأهداف الأرضية والجوية.

المركبة القتالية الجديدة تعمل في جميع الأحوال الجوية وتعمل طوال اليوم، وتعمل في أي بيئة جيوفيزيائية، في ظل ظروف التدابير المضادة البصرية والإلكترونية، وكذلك التشويش. لديها وسائل محمية سلبية للكشف عن الأهداف وتتبعها.