روسيا تصدر بنادق "تي-5000" بكميات كبيرة

أعلنت الخدمة الصحفية لـ "روس أوبورون إكسبورت"، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أرسلت دفعات من بنادق "أورسيس تي-5000" عالية الدقة إلى الخارج بقيمة تزيد على 100 مليون روبل.

وقالت الخدمة الصحفية: "لقد نفذت روس أوبورون إكسبورت عقدا لتزويد الدول الأجنبية بدفعات من بنادق "أورسيس تي-5000" بقيمة تزيد عن 100 مليون روبل".

وأشارت الخدمة إلى أن الشركة قامت بأكثر من 40 عرضا تقديميا لهذه البنادق في المعارض الدولية في كوت ديفوار والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والبرازيل والمكسيك وفيتنام، وكذلك في "آرميا-2019" و"إنتربوليتيكس".

بندقية "أورسيس تي-5000" التي صنع على أساسها مجمع القنص "توتشنوست"، من تطوير مصنع الأسلحة "بروم تيخنولوغيا". ووفقا للمطورين، إنه سلاح قنص جديد تماما، ويلبي جميع المتطلبات الحديثة.

يتم إنتاج هذه البندقية بعيارين: "308 وينشستر"، و"338 لابوا ماغنوم". والسلاح مصمم لمكافحة الإرهاب والقناصة المتخصصة.