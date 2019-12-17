وسائل إعلام بريطانية تتحدث عن "نيزك لا يقهر" روسي

لفت الصحفيون البريطانيون الانتباه إلى أن نظام صواريخ أفانغارد في المستقبل القريب سيبدأ المناوبة القتالية. من المخطط أن يحدث هذا قبل نهاية عام 2019. روسيا، مهتمة كثيرا بهذا النظام القتالي، لأنه يحتوي على عدد من القدرات الفريدة.

وقال الصحفيون: "لقد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا أن جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية لا يمكنها اعتراض هذا السلاح".

أشار قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكاييف إلى أن نشر أول فوج صاروخي مع نظام الصواريخ أفانغارد سيتم في قسم الصواريخ في دومباروفسك. بحلول نهاية هذا العام، سيبدأ أحدث مجمع بحماية البلاد.

أشار خبراء ميرور إلى أن نظام صواريخ أفانغارد، قادر على الوصول إلى سرعة لا تصدق (20 ماخ)،ويتجاوز جو الأرض ويضرب أي مكان في العالم في أقل من 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بمناورة استثنائية، فضلاً عن التغلب بشكل فعال على نظام الدفاع الصاروخي للعدو. يتفاقم الوضع بالنسبة للغرب لأن السلاح الوحيد من هذا النوع الذي تستعد روسيا لإدخاله أو قد تم إدخاله.

وأضاف البريطانيون أن "روسيا ستنشر نظاما صاروخيا أسرع من الصوت "نيزك لا يقهر هذا الشهر"".