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    الفريق العسكري الروسي خلال مرحلة الماء المفتوح من مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في مورمانسك الروسية

    بينها إيران والسعودية... 25 جيشا تمتلك قوة عسكرية خارقة في 2019

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    رصد عسكري
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    يحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالميا، على قائمة أقوى جيوش العالم، لكنه لا يملك القوة المطلقة في وجود الجيشين الروسي والصيني، اللذان يحتلان المرتبة الثانية والثالثة عالميا.

    يقول موقع "بيزنيس إنسيدر" إن مقارنة القوى التقليدية، غير النووية، للجيوش، أمر في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أن تصنيف موقع "غلوبال فاير بور"، لقوة الجيوش يخضع لـ 55 معيارا، أبرزها الأسلحة، والقوة البشرية، والموارد الطبيعية، والقوة الصناعية لكل دولة.

    ورغم أن الأسلحة النووية لبعض الدول، تعد نقطة إيجابية في الحسابات الخاصة بتصنيف قوة الجيوش، إلا أنه لا يتم إدراجها ضمن العوامل الخاصة بتقييم الجيوش.

    وأورد الموقع الأمريكي، ترتيب أقوى 25 جيشا في العالم، من الأقوى إلى الأقل قوة، بينها 9 دول تمتلك جيوشها ترسانة نووية عسكرية، رغم أن بعضها لا يعترف بذلك رسميا.

    الجيش الروسي
    © Sputnik . Denis Abramov
    هذه أقوى خمسة جيوش أسيوية (صور)
    1- الجيش الأمريكي

    يحتل المرتبة الأولى عالميا، وتشير الإحصائيات التقديرية إلى أن عدد جنوده يتجاوز مليون جندي.

    ويمتلك أكثر من 13 ألف طائرة حربية، و6200 دبابة وأسطول حربي يضم 415 سفينة حربية، بينها 11 حاملة طائرات في الخدمة، إضافة إلى ميزانية دفاع تصل إلى 716 مليار دولار.

    2- الجيش الروسي

    يحتل المرتبة الثانية عالميا، وعدد جنوده يقدر بأكثر من 3.5 مليون جندي، وأكثر من 4 آلاف طائرة حربية، وأكثر من 21 ألف دبابة، وأسطول حربي يضم 352 سفينة حربية، وتصل ميزانية دفاعه إلى 44 مليار دولار.

    3- الجيش الصيني

    في المرتبة الثالثة عالميا، ويتجاوز عدد جنوده 2.6 مليون جندي، ولديه أكثر من 3100 طائرة حربية، وأكثر من 13 ألف دبابة، وأسطول حربي يضم 714 سفينة حربية، وتصل ميزانية دفاعه إلى 224 مليار دولار.

    4- الجيش الهندي

    في المرتبة الرابعة عالميا، وعدد جنوده يزيد عن 3.4 مليون جندي، ولديه أكثر من 2000 طائرة حربية، وأكثر من 4100 دبابة، وأسطوله الحربي يتكون من 295 سفينة حربية، وميزانية دفاعه 55.2 مليار دولار.

    5- الجيش الفرنسي

    عدد جنوده 388 ألف جندي تقريبا، وعدد طائراته أكثر من 1200 طائرة حربية، ولديه 406 دبابة، وأسطول حربي مكون من 118 سفينة، بينها 4 حاملات طائرات، وميزانيته 40.5 مليار دولار.

    6- الجيش الياباني

    عدد جنوده 303 ألأف جندي، وعدد طائراته 1572 طائرة، وأكثر من ألف دبابة، وميزانيته 47 مليار دولار.

    صورة لمقاتلات الجيش الروسي
    © Photo / وزارة الدفاع الروسية
    خمس دول تتصدر قائمة أقوى جيوش العالم في 2018 (فيديو وصور)
    7- كوريا الجنوبية

    تحتل المرتبة رقم 7 بين أقوى جيوش العالم، وتشير التقديرات إلى أن تعداد جيشها يتجاوز 5.8 مليون جندي، وأكثر من 1600 طائرة حربية، وأكثر من 2600 دبابة، ويتكون أسطولها البحري من 166 سفينة، بينها حاملة طائرات، وتصل ميزانية دفاعها إلى 38.3 مليار دولار.

    8- الجيش البريطاني

    يقدر عدد جنوده بـ 233 ألف جندي، ويمتلك 811 طائرة حربية، و331 دبابة، وأسطولها الحربي مكون من 76 سفينة، بينها حاملة طائرات، وميزانيته 47.5 مليار دولار.

    9- تركيا

    يحتل الجيش التركي المرتبة الـ 9 عالميا، ويقدر عدد جنوده بـ 735 ألف جندي، وتمتلك أكثر من ألف طائرة حربية، و3200 دبابة ويتكون أسطولها من 194 سفينة حربية، وميزانية دفاعها 8.6 مليار دولار.

    10- الجيش الألماني

    يحتل المرتبة رقم 10 عالميا، وتعداد جنوده 208 ألف جندي، ويمتلك 613 طائرة حربية، و900 دبابة وأسطوله الحربي يتكون من 81 سفينة حربية، وميزانية دفاعه 49.1 مليار دولار.

    11- الجيش الإيطالي

    تعداده 357 ألف جندي، وقوته الجوية 831 طائرة، ويمتلك 200 دبابة، ويتكون أسطوله الحربي من 137 سفينة بينها 5 حاملات طائرات، وميزانية دفاعه 29.2 مليار دولار.

    12- الجيش المصري

    يحتل المرتبة رقم 12 عالميا، ويقدر عدد جنوده بـ 920 ألف جندي، ويمتلك أكثر من ألف طائرة حربية، وأكثر من 2100 دبابة، ويتكون أسطوله البحري من 319 سفينة بينها حاملتي طائرات، وميزانيته 4.4 مليار دولار.

    13- البرازيل

    عدد جنوده يقدر بأكثر من 1.6 مليون جندي، ويمتلك 706 طائرة حربية، و437 دبابة، ويتكون أسطوله من 110 سفينة، وميزانيته 29.3 مليار دولار.

    14- إيران

    يحتل الجيش الإيراني المرتبة رقم 14 بين أقوى جيوش العالم، وعدد جنوده 873 ألف جندي، تقريبا، ويمتلك 509 طائرة، وأكثر من 1600 دبابة، ويتكون أسطوله الحربي من 398 سفينة، وتصل ميزانيته إلى 6.3 مليار دولار.

    15- الجيش الباكستاني

    تعداد جنوده أكثر من 1.2 مليون جندي، ويمتلك أكثر من 1300 طائرة حربية، و2200 دبابة، ويتكون أسطوله الحربي من 197 سفينة حربية، وميزانية دفاعه 7 مليارات دولار.

    16- الجيش الإندونيسي

    عدد جنوده يقدر بـ 800 ألف جندي، وقوته الجوية تتكون من 451 طائرة، ويمتلك 315 دبابة، وأسطوله الحربي يضم 221 سفينة، وتصل ميزانية دفاعه إلى 6.9 مليار دولار.

    17- إسرائيل

    يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 17 عالميا، وعدد جنوده يقدر بـ 615 ألف جندي، ويمتلك 595 طائرة حربية، وأكثر من 2700 دبابة، ويضم أسطوله الحربي 65 سفينة حربية، وميزانيته 19.6 مليار دولار.

    18- كوريا الشمالية

    يحتل جيش كوريا الشمالية المرتبة رقم 18 عالميا، وتشير التقديرات إلى أن عدد جنوده يتجاوز 7.5 مليون جندي (يشملون قوات الاحتياط)، ويمتلك 949 طائرة حربية وأكثر من 6 آلاف دبابة، ويتكون أسطوله الحربي من 967 سفينة حربية، وميزانيته 7.5 مليار دولار.

    19- الجيش الأسترالي

    يقدر عدد جنوده بأكثر من 79 ألف جندي، وعدد طائرات الحربية 467 طائرة، ويمتلك 66 دبابة، وقوة أسطوله الحربي 47 سفينة، بينها حاملتي طائرات، وميزانية دفاعه 26.3 مليار دولار.

    20- الجيش الإسباني

    يقدر عدد جنوده بأكثر من 139 ألف جندي، وعدد طائراته الحربية 522 طائرة، ويمتلك 327 دبابة، ويتكون أسطوله الحربي من 46 سفينة حربية، بينها حاملة طائرات، وميزانية دفاعه 11.6 مليار دولار.

    21- الجيش الكندي

    عدد جنوده يقدر بـ 94 ألف جندي، وقوته الجوية تضم 384 طائرة حربية، ويمتلك 80 دبابة، و63 سفينة حربية، وميزانية دفاعه 21.2 مليار دولار.

    22- تايوان

    يحتل جيشها المرتبة رقم 22 عالميا، ويتجاوز تعداد جنوده 1.8 مليون جندي، وقوته الجوية تضم 837 طائرة، ويمتلك أكثر من 1800 دبابة، وأسطول حربي يضم 87 سفينة حربية، وميزانيته أكثر من 10.7 مليار دولار.

    23- فيتنام

    يقدر تعداد جيشها بأكثر من 5.4 مليون جندي (يشملون قوات الاحتياط)، وتضم قوته الجوية 318 طائرة حربية، ويمتلك أكثر من 2500 دبابة، وأسطول حربي يضم 65 سفينة حربية، وتتجاوز ميزانيته 3.3 مليار دولار.

    24- بولندا

    يصل تعدد جيشها إلى 105 ألف جندي، ويمتلك 469 طائرة حربية، و1100 دبابة، ويتكون أسطوله الحربي من 83 سفينة حربية، وميزانيته تتجاوز 9.3 مليار دولار.

    25- الجيش السعودي

    يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 25 بين أقوى جيوش العالم، ويصل تعداد جنوده إلى 230 ألف جندي، ويمتلك 848 طائرة حربية، بينها 244 مقاتلة حربية.

    ويمتلك الجيش السعودي أكثر من 1000 دبابة، ويتكون الأسطول الحربي السعودي من 55 سفينة حربية، وتصل ميزانية دفاعه إلى 70 مليار دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الإسرائيلي, الجيش المصري, الجيش الأمريكي, الجيش الروسي, الجيش الصيني, الجيش الإيراني, الجيش السعودي
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