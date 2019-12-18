روسيا لا تزيد قواتها في سوريا

وقال الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في كلمة له أمام الملحقين العسكريين الأجانب:

ما يتواجد في الجمهورية العربية السورية اليوم من قوات روسية يكفي لتقديم المساعدة الفعّالة للجيش السوري في حربه ضد المنظمات الإرهابية الدولية. ولهذا يظل الحجم العددي لقواتنا في قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين كما هو بدون تغيير.

وبنفس الوقت أرسلت روسيا مزيدا من وحدات الشرطة العسكرية إلى سوريا. وقال الجنرال غيراسيموف إن زيادة الشرطة العسكرية في سوريا إجراء مؤقت، مشيرا إلى أن تحرير منطقة ما وراء الفرات من الإرهابيين تَطلّب استقدام المزيد من وحدات الشرطة العسكرية لتسيير الدوريات الأمنية في المنطقة.

وبدأت روسيا تساعد القوات المسلحة السورية في محاربة الإرهاب منذ سبتمبر/أيلول 2015.