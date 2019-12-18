الليزر القتالي "بيريسفيت" يبدأ حماية أنظمة الصواريخ

أعلن فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن مجمع "بيريسفيت" الليزري بدأ المناوبة القتالية في مناطق أنظمة الصواريخ المتحركة.

وبدأ "بيريسفيت" في تغطية مناورات أنظمة الصواريخ في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال غيراسيموف إن العمل جار لتطوير شبكة المطارات العسكرية لتوسيع جغرافية استخدام نظام الصواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت.

وأضاف رئيس هئية الأركان العامة أنه تم إطلاق هذه الصواريخ في حقول التدريب الموجودة في ظروف مناخية مختلفة، بما في ذلك في القطب الشمالي.

يذكر أنه في شهر مارس/ آذار، تحدث الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، عن أنظمة الأسلحة الروسية الجديدة، بما في ذلك نظام الليزر القتالي، الذي حصل، وفقًا لنتائج المسابقة التي أعلنتها وزارة الدفاع، على اسم "بيريسفيت".