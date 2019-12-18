البنتاغون يكتشف سفينة عسكرية روسية عند شواطئ أمريكا

أكدت قيادة الدفاع الجوي-الفضائي لأمريكا الشمالية، أمس الثلاثاء، مشاهدة سفينة الاستطلاع الروسية "فيكتور ليونوف" بالقرب من شواطئ الولايات المتحدة.

صرحت قيادة الدفاع الجوي-الفضائي لأمريكا الشمالية عبر موقع "تويتر" أنها تتابع سفنًا تثير اهتمامها مثل سفينة "فيكتور ليونوف" الروسية.

NORAD and USNORTHCOM closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels such as the Russian ship VICTOR LEONOV, in our AOR. We are aware of Russia's naval activities, including the deployment of these intelligence collection ships in the region. 1/2 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) December 17, 2019

​ولم تقل القيادة العسكرية الأمريكية ما إذا كانت تتخذ إجراءات ضد السفن التي تستأثر باهتمامها.

وكانت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية قد قالت إن سفينة التجسس الروسية "فيكتور ليونوف" شوهدت في المياه الدولية قبالة شواطئ اثنتين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب مصادر أمريكية فإن سفينة "فيكتور ليونوف" قامت بحركات تشكل خطرا على السفن الأخرى وتجاهلت السفن التجارية ولم تعط الإشارات الضوئية في ظروف الرؤية الرديئة، ولم تستجب لنداءات القوات الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن سفينة "فيكتور ليونوف" تقوم برحلات منتظمة إلى شواطئ الولايات المتحدة.