إطلاق صواريخ "براهموس" من مقاتلة "سو-30"... فيديو

تم اختبار النسخة الجوية من الصاروخ المجنح "براهموس" الأسرع من الصوت الروسي-الهندي بنجاح في الهند.

نشرت القوات الجوية الهندية على حسابها في "تويتر" فيديو لهذا الاختبار يظهر فيه لحظة انفصال الصاروخ عن المقاتلة، وبدء تشغيل المحرك والتحليق نحو الهدف.

#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 17, 2019

هذا هو الاختبار الثاني، ونتيجة له تم إصابة الهدف البحري بدقة. قبل ذلك، في مايو/ أيار من هذا العام، تم تدمير هدف موجود على الأرض بنجاح.

المشروع المشترك BrahMos سمي على اسم نهرين - براهمابوترا وموسكو. هناك ثلاث نسخ منه: البحري والجوي والأرضي.

وزن الصاروخ "جو- أرض" 2500 كغ. وكتلة الرأس الحربي تصل إلى 400 كغ. أقصى سرعة تتجاوز سرعة الصوت بمقدار 2.8 مرة. ارتفاع التحليق من 5 إلى 15 كيلومتر. المدى- 300 كيلومتر.

Mock-up of Brahmos land based missile system and K136 Kooryong MLRS mobile firing units in display during Philippine Army Technology Day 2019. pic.twitter.com/VMKB1oBTVk — Max Montero (@MonteroMax) December 6, 2019

يشار إلى أن BrahMos، بالإضافة إلى الأداء العالي لمقاتلة "سو-30إم كي إي"، سيسمح للقوات الجوية الهندية بتوجيه ضربات عالية الدقة على مسافات طويلة في جميع الظروف الجوية على أي هدف في البحر أو على الأرض ليلاً ونهاراً.