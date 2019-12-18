إطلاق صواريخ "براهموس" من مقاتلة "سو-30"... فيديو

نشرت القوات الجوية الهندية على حسابها في "تويتر" فيديو لهذا الاختبار يظهر فيه لحظة انفصال الصاروخ عن المقاتلة، وبدء تشغيل المحرك والتحليق نحو الهدف.
#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 17, 2019
هذا هو الاختبار الثاني، ونتيجة له تم إصابة الهدف البحري بدقة. قبل ذلك، في مايو/ أيار من هذا العام، تم تدمير هدف موجود على الأرض بنجاح.
المشروع المشترك BrahMos سمي على اسم نهرين - براهمابوترا وموسكو. هناك ثلاث نسخ منه: البحري والجوي والأرضي.
وزن الصاروخ "جو- أرض" 2500 كغ. وكتلة الرأس الحربي تصل إلى 400 كغ. أقصى سرعة تتجاوز سرعة الصوت بمقدار 2.8 مرة. ارتفاع التحليق من 5 إلى 15 كيلومتر. المدى- 300 كيلومتر.
Mock-up of Brahmos land based missile system and K136 Kooryong MLRS mobile firing units in display during Philippine Army Technology Day 2019. pic.twitter.com/VMKB1oBTVk— Max Montero (@MonteroMax) December 6, 2019
يشار إلى أن BrahMos، بالإضافة إلى الأداء العالي لمقاتلة "سو-30إم كي إي"، سيسمح للقوات الجوية الهندية بتوجيه ضربات عالية الدقة على مسافات طويلة في جميع الظروف الجوية على أي هدف في البحر أو على الأرض ليلاً ونهاراً.
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