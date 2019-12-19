مقاتلة "سو-30" تطلق صاروخا أسرع من الصوت.. فيديو

وصاروخ "براموس" نتاج التعاون المشترك بين روسيا والهند، وسُمي "براموس" نسبة إلى نهري براهمابوترا وموسكفا (موسكو). وتم في عام 1998 تأسيس المؤسسة الروسية الهندية المشتركة لإنتاج صواريخ "براموس" وقواذفها.
#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 17, 2019
ويمكن أن يطير صاروخ "براموس" بسرعة تعادل 2.5 – 2.8 مثل سرعة الصوت. ويمكن إطلاقه من الغواصة وسفينة السطح وشاطئ البحر والطائرة.
وأطلقته مقاتلة "سو-30إم كا إيه" خلال تجربته الأخيرة.
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