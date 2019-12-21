مقاتلات تقلع من على متن حاملة الطائرات الصينية الجديدة لأول مرة...فيديو

أقلعت أول طائرات بحرية من على متن حاملة الطائرات الصينية الجديدة "شاندونغ"، التي دخلت الخدمة في 17 ديسمبر/كانون الأول، حسبما أفادت القناة التلفزيونية الصينية CCTV7.

"شاندونغ"- أول حاملة طائرات صينية محلية الصنع. وأشار الخبير العسكري لي جي إلى أن هذا دليل على تعزيز قوة الدولة وتحقيق مستوى عال في مجال المعدات البحرية واتجاهات تطوير التقنيات الصنية الخاصة بتصميم وبناء السفن الكبيرة.

وبدأت الصين ببناء "شاندونغ" في عام 2013، وإنزلت إلى الماء في أبريل/نيسان عام 2017.

يوجد في الصين حاملة طائرات أخرى "لياننغ". وتم تحويلها من سبتمبر/أيلول 2012 إلى مايو/أيار 2018 من سفينة تدريب تجريبية إلى سفينة حربية. والأن أصبح لدى الصين حاملتي طائرات مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد شنت الصين، يوم الثلاثاء، أول حاملة طائرات محلية الصنع في احتفال أقيم في قاعدة رئيسية على ساحل بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وذلك في خطوة أخرى كبيرة في برنامج بكين الطموح لتحديث جيشها.

ولا يٌعرف الكثير عن برنامج حاملات الطائرات الصيني وهو من أسرار الدولة. لكن الحكومة قالت إن تصميم الحاملة الجديدة اعتمد على الخبرات المكتسبة من حاملة الطائرات لياوننغ، وهي حاملة الطائرات الصينية الأولى، وكانت بكين قد اشترتها مستعملة من أوكرانيا وقامت بإدخال تعديلات عليها، وذلك بحسب وسائل إعلام صينية.