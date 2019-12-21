"مي-35" الجديدة تسير تحت قوس مائي...فيديو

قام العسكريون المحليون وفقا لتقاليد وعادات الطيران بإعداد قوس مائي للطائرة الجديدة باستخدام سيارات الإطفاء.

يذكر أنه في مارس/آذار عام 2018، وقعت روسيا وأوزبكستان اتفاقية حول توريد مروحيات مي-35إم، خلال معرض الأسلحةArmHiTech-2018 . أعلن عن ذلك نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني فلاديمير دروجوف.

Встреча первого Ми-35 в Узбекистане. Видео fighterbomber pic.twitter.com/fHJOptswL1 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 20, 2019

تجدر الإشارة إلى أن المروحية مي-35إم التي تم تطويرها والتي تم تصنيعها في روستوف على الدون تتميز بتصميم محسّن. إنها مجهزة بمحركاتوهي أكثر قوة وله شفرات دوارة مصنوعة من الألياف الزجاجية. يحتوي بدن الطائرة على جناح قصير، مما يوفر خصائص طيران عالية ل مي-35إم، على وجه الخصوص، يمكن استخدامها بفعالية في ظروف درجات الحرارة العالية والجبال العالية.

بالإضافة إلى أداء وظائف الهجوم، يمكن استخدام المروحية كوسيلة نقل وسيارة إسعاف محمولة جواً. يمكن أن تحمل ما يصل إلى 1500 كيلوغرام من الذخيرة أو البضائع الأخرى داخل المقصورة أو 2400 كيلوغرام من البضائع على تعليق خارجي.

مي-35إم مسلحة بمدفع متحرك مزدوج السبطانة عيار 23 ملم، وصواريخ مضادة للدبابات "أتاكا"، وصواريخ غير موجهة من عيار 80 ملم و 122 ملم، فضلاً عن قنابل جوية. تحتوي المروحية على محطة مراقبة ومشاهدة على مدار الساعة مع مدى الكشف عن الهدف يصل إلى عشرة كيلومترات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تثبيت المدفع الرشاش "كورد" في بدن الطائرة.