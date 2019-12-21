البحرية الروسية تحصل على أربع غواصات نووية

أعلن المدير التنفيذي لشركة "سيفماش"، ضمن شركة بناء السفن المتحدة، ميخائيل بودنيتشينكو أن البحرية الروسية حصلت على أربع غواصات نووية في عام 2020.

وأضاف المدير التنفيذي في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أن الغواصات هي حاملة "بوسيدون"- غواصة "بيلغراد" النووية والغواصة الصاروخية الاستراتيجية من مشروع 955أ "كنياز أوليغ" وغواصتين متعددتي المهام نوويتين من مشروع 885إم "كازان" و"نوفوسيبيرك".

وفي العام المقبل سيحصل الأسطول البحري على ست غواصات في وقت واحد. بالإضافة إلى الغواصات النووية الأربع من المتوقع تسليم غواصتين تعملان بالكهرباء والديزل من مشروع 636.3 "فولخونوف" ومن مشروع 677 "كرونشتادت".

وما يسمى بـ"بوسيدون" عبارة عن آلة روبوتية تستطيع السير تحت الماء بسرعة تزيد على 200 كيلومتر في الساعة، وتقدر على حمل رأس نووي تقدّر قوته بـ2 ميغاطنّ. وتستطيع هذه الآلة الغوص إلى ما يزيد على 1000 متر.