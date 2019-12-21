تركيا... اكتشف مقاتلات "إف-16" وأغضب الأمريكيين

عبرت واشنطن عن استيائها من استلام تركيا منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا واختبارها باستخدام مقاتلات أمريكية الصنع.

وعلى سبيل المثال اعتبر السيناتور الأمريكي كريس فان هولين أن تركيا تجاوزت "خطا أحمرا" جديدا.

ومن أسباب غضب واشنطن أن تركيا استخدمت طائرات أمريكية من طراز "إف-16" للتأكد من مدى فعالية الرادارات الخاصة بمنظومة "إس-400".

والأكثر إثارة لغضب الأمريكيين، برأي المعلق العسكري الروسي ألكسندر أرتامونوف، فإن رادارات منظومة "إس-400" اكتشفت جميع الأهداف المطلوب ضربها بالصواريخ الاعتراضية خلال المعركة التدريبية، أي أنها تمكنت من كشف مقاتلات "إف-16" التي مثلت الأهداف المطلوب كشفها.

واكتشفت منظومة "إس-400" مقاتلات "إف-16" حينما حلقت على ارتفاع منخفض على بعد 450 و500 و600 كيلومتر.

وخصصت منظومة "إس-400" لتدمير وسائل الهجوم الجوي-الفضائي بما فيها الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت. وتستطيع المنظومة ضرب 36 هدفا في وقت واحد بـ72 صاروخا.