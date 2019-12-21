تركيا... اكتشف مقاتلات "إف-16" وأغضب الأمريكيين

وعلى سبيل المثال اعتبر السيناتور الأمريكي كريس فان هولين أن تركيا تجاوزت "خطا أحمرا" جديدا.
ومن أسباب غضب واشنطن أن تركيا استخدمت طائرات أمريكية من طراز "إف-16" للتأكد من مدى فعالية الرادارات الخاصة بمنظومة "إس-400".
والأكثر إثارة لغضب الأمريكيين، برأي المعلق العسكري الروسي ألكسندر أرتامونوف، فإن رادارات منظومة "إس-400" اكتشفت جميع الأهداف المطلوب ضربها بالصواريخ الاعتراضية خلال المعركة التدريبية، أي أنها تمكنت من كشف مقاتلات "إف-16" التي مثلت الأهداف المطلوب كشفها.
واكتشفت منظومة "إس-400" مقاتلات "إف-16" حينما حلقت على ارتفاع منخفض على بعد 450 و500 و600 كيلومتر.
وخصصت منظومة "إس-400" لتدمير وسائل الهجوم الجوي-الفضائي بما فيها الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت. وتستطيع المنظومة ضرب 36 هدفا في وقت واحد بـ72 صاروخا.
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