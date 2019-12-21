سفن أسطول البلطيق تتجه إلى إيران

أعلن رئيس دعم المعلومات في الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الغربية لأسطول البلطين، القبطان رومان مارتوف أن سفن أسطول بحر البلطيق الروسي ستذهب إلى إيران بعد الانتهاء من التدريبات الروسية الهندية المشتركة "إيندرا- 2019".

وقال مارتوف إن سفينة الدوريات "ياروسلاف مودري"، والناقلة "يلنيا"، وسفينة الإنقاذ "فيكتور كونيتسكي" قد أكملت برنامج التدريبات العسكرية المشتركة بين روسيا والهند.

وقال القبطان: "مجموعة سفن أسطول البلطيق تستمر في الوقت الحالي تنفيذ مهام الرحلة الطويلة وتتجه إلى ميناء شاهبكار الإيراني".

تجرى تدريبات Indra-2019 الدولية في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول في حقول التدريب في ثلاث ولايات هندية في آن واحد. وشارك من روسيا أكثر من 700 جندي وضابط من وحدات جيش الأسلحة المشترك في المنطقة العسكرية الشرقية، والطيارين والفنيين في سلاح الجو والجيش الدفاعي في المنطقة، وطواقم سفن أسطول بحر البلطيق. قام الجيش الروسي بمهام على الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والطائرات التي قدمها الجانب الهندي.

في 3 أغسطس/أب، أعلن أن المناورات العسكرية المشتركة للبحرية الروسية وإيران من المقرر إجراؤها قبل نهاية هذا العام، وينبغي أن تعقد في شمال المحيط الهندي.