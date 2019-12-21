"سو-34" تتزود بالوقود في الجو... فيديو

انتهت عملية تشكيل سربين من الطائرات الجديدة منذ فترة وجيزة، لذلك حتى الطيارين ذوي الخبرة شعروا بأن هذا شيء جديد بالنسبة لهم.

تم تدريب الطيارين في منطقة تشيليابينسك، وكانت مهمة التدريبات التزود بالوقود في الجو. أقلعت الطائرة بخزانات وقود نصف فارغة، بعد مئة كيلومتر من بداية طريقها، كانت بانتظارها في السماء ناقلة. للوهلة الأولى، لا يعد التزود بالوقود في الجو أصعب مهمة، لكن كان بعض الطيارين يقومون بهذه المهمة لأول مرة.

والأمر هو في أنهم شاركوا في التدريب على نوع جديد من الطائرات: انتهت عملية تشكيل اثنين من أسراب سو- 34 قبل بضعة أشهر فقط. حتى الطيارين ذوي الخبرة يعترفون بأنهم يشعرون بأن هذا أمر جديد بالنسبة لهم.

على الرغم من سرعة 550 كيلومتر في الساعة ، يبدو أن الطائرات تتسلل نحو الهدف. يجب تزويد عدة طائرات بالوقود في نفس الوقت، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.

يتم التدريب مع الناقلات مرتين فقط في السنة. على مدار الأسبوع المقبل، يحتاج الطيارون إلى تطوير جميع المهارات اللازمة - وهذه واحدة من المراحل الرئيسية لتدريبهم القتالي.

يسمح التزود بالوقود في الجو للطاقم بأداء مهام قتالية على مسافة كبيرة من قاعدة التمركز. يبلغ نصف قطر سو-34 القتالي حوالي 2.5 ألف كيلومتر، ويزيد التزود بالوقود مرة واحدة هذا الرقم بمقدار مرة ونصف.

في المجموع، قضت الناقلة حوالي ست ساعات في الجو دون الهبوط، ووزعت ما يقرب من ثلاثين طنا من الوقود خلال هذا الوقت.