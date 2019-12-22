كيف تحمي أمريكا صواريخها النووية

صممت الولايات المتحدة الأمريكية مروحية جديدة، ستكون مهمتها الأساسية، حماية صوامع الصواريخ النووية العابرة للقارات، المنتشرة في البلاد.

ذكرت ذلك مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية، مشيرة إلى أنها سيكون لها دور فعال في زيادة فاعلية القوات العاملة في حماية تلك المنشآت الاستراتيجية.

"الذئب الرمادي"

وستحمل تلك الطائرة اسم "الذئب الرمادي"، وستكون مهمتها نقل مجموعة خاصة بالتدخل السريع في دعم تأمين المنشآت النووية، في حالة تعرض أي منها لخطر.

وتقول المجلة الأمريكية، إنه يوجد مئات الصوامع الخاصة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مشيرة إلى أن "الذهب الرمادي" تمتلك سرعة أكبر بنسبة 50 في المئة من سرعة الطائرة "يو إتش - 1 إن"، التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، قبل تلك الطائرة، إضافة إلى أن حمولتها ستكون أكبر.

وأوضحت المجلة، أن مروحية "الذئب الرمادي"، ستوفر مليار دولار أمريكي، في دورة تشغيلها، خلال العمل مع في قوات حماية المنشآت النووية الاستراتيجية.

وتخطط القوات الجوية الأمريكية لشراء 84 مروحية من هذا النوع "الذئب الرمادي" بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.4 مليار دولار.

كفاءة عالية في الاشتباك..

وتمتلك المروحية الجديدة القدرة على تنفيذ مهام متنوعة، حيث ستكون وسيلة تدخل سريع في حالة تعرض صوامع الصواريخ الاستراتيجية للخطر، بينما يمكن استخدامها في نقل الشخصيات المهمة في القوات الجوية خلال زياراتهم للمواقع العسكرية.

كما يمكنها نقل 15 شخصا، ولها أبواب مصممة لتكون منصة للمدافع الرشاشة، التي تمكن قوة الطائرة من الاشتباك بكفاءة عالية مع الأهداف المعادية من الجو.

ويتم تجهيز الطائرة بوسائل استشعار وصواريخ تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وتقول مجلة القوات الجوية الأمريكية، إنه يمكن استخدامها في جميع مواقع القوات الأمريكية حول العالم لحماية القوات والمواقع المهمة.